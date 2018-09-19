Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

Новости Беларуси. Сейчас полевые работы в самом разгаре, – об этом рассказал вице-премьер Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставленные сроки, уверены в правительстве, самые оптимальные. Это залог будущего хорошего урожая. Да и погода сейчас благоприятная. Для выполнения поставленной задачи техники в хозяйствах страны достаточно, и она действительно стоящая. Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

К примеру, вот такой погрузчик хоть и называется в простонародье «мышь», за 5 минут грузит около 20 тонн свеклы. Но, как бы то ни было, главное – исполнительская дисциплина.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

1 октября – это пороговый срок завершения сева зерновых. Никаких, даже Гомельской и Брестской области, не будет поблажек. Мы провели анализ с учеными пяти лет последних – все, что посеяно после этого срока, дает урожай ниже. Вторая задача – до 1 ноября должна быть завершена уборка сахарной свеклы. 5 миллионов тонн мы планируем в этом году накопать. Третье направление – убрать всю солому, где какая есть, для того, чтобы провести нормально зяблевую вспашку. Что касается кукурузы на силос: медлить ни в коем случае нельзя.