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Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?

19 сентября 2018 13:35
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Новости Беларуси. В Оршанском районе и самом городе фактически в режиме нон-стоп идут строительные работы. Александр Лукашенко поручил создать здесь «образцовый регион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-1

В бывшем военном городке сегодня строителей не меньше, чем летчиков в советские годы. Болбасово, вторым после Копыси, должен стать в Оршанском районе «посёлком будущего». Такое поручение в июле дал Президент. И четко обозначил сроки: к 7 ноября.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-4

Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового совета:
Самый масштабный объем, это то, что для людей, наиболее необходимо, это построена станция обезжелезивания.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-7

В Болбасово проживает около 4 тысяч человек. Половина из них – трудоспособное население. Но работы, увы, не хватает. Взять тот же Оршанский авиаремонтный – градообразующий.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-10

Завод пока не взмывает ввысь, но робкие попытки уже предпринимает. А местному аэропорту не так давно присвоили статус международного грузового. Здесь начали строительство современной взлетно-посадочной полосы. Пролегает она аккурат возле будущего мультимодального промышленно-логистического центра.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-13

Анастасия Бут, СТВ:
Буквально за год здесь, на пустыре, вырос огромный складской комплекс. При одновременной загрузке, для сравнения, сюда можно поместить около 600 железнодорожных вагонов. В этом же здании разместятся таможенные и пограничные службы. А рядом завершается строительство стоянки для грузовых машин на 200 мест.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-16

Орша находится в географически выгодном положении со всех сторон. Логистика не просто позволяет: требует развивать и производство в самом районе. На «Легмаше», к примеру, ударными темпами идет модернизация. Не останавливая станки, перекладывают пол. Закупают новое оборудование.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-19

Дмитрий Пац, и.о. заместителя директора ОАО «Завод «Легмаш»:
После капитального ремонта, который будет произведен, мы сможем проделывать то, что должны проделывать по паспортным данным.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-22

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»:
Если реализовываются проекты по инновационному развитию, то становится меньше оборудования, меньше территория, меньше персонала. При этом возрастает выручка, добавленная стоимость на одного работающего. Что говорит об эффективности проектов.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-25

Глубоко изучается бизнес-план Оршанского инструментального. Завода «ПАК» сегодня ищет инвесторов. А в строительной отрасли собираются создать предприятие монолитно-каркасного домостроения.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-28

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:
Район у нас дотационный. Дотации у нас практически 30 %. Конечно, это недопустимо. Поэтому по 2019 году мы будем настраиваться и работать с учетом всех предложений.

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?-31

По факту, администрация города уже готова внести свои предложения по перезагрузке района во второй версии. Их на рассмотрение в ближайшее время предоставят Президенту. Это вопросы налогообложения, строительства, промышленности, ЖКХ. В планах у города создать свой вуз. Где будут готовить специалистов, востребованных именно в Орше. Чтобы малая родина была привлекательна для молодежи, которая может и хочет работать и зарабатывать.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Глеб Гуленков # Дмитрий Пац # Анатолий Савенок # Игорь Исаченко # Фотофакт

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