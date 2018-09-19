Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?

Новости Беларуси. В Оршанском районе и самом городе фактически в режиме нон-стоп идут строительные работы. Александр Лукашенко поручил создать здесь «образцовый регион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

В бывшем военном городке сегодня строителей не меньше, чем летчиков в советские годы. Болбасово, вторым после Копыси, должен стать в Оршанском районе «посёлком будущего». Такое поручение в июле дал Президент. И четко обозначил сроки: к 7 ноября.

Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового совета:

Самый масштабный объем, это то, что для людей, наиболее необходимо, это построена станция обезжелезивания.

В Болбасово проживает около 4 тысяч человек. Половина из них – трудоспособное население. Но работы, увы, не хватает. Взять тот же Оршанский авиаремонтный – градообразующий.

Завод пока не взмывает ввысь, но робкие попытки уже предпринимает. А местному аэропорту не так давно присвоили статус международного грузового. Здесь начали строительство современной взлетно-посадочной полосы. Пролегает она аккурат возле будущего мультимодального промышленно-логистического центра.

Анастасия Бут, СТВ:

Буквально за год здесь, на пустыре, вырос огромный складской комплекс. При одновременной загрузке, для сравнения, сюда можно поместить около 600 железнодорожных вагонов. В этом же здании разместятся таможенные и пограничные службы. А рядом завершается строительство стоянки для грузовых машин на 200 мест.

Орша находится в географически выгодном положении со всех сторон. Логистика не просто позволяет: требует развивать и производство в самом районе. На «Легмаше», к примеру, ударными темпами идет модернизация. Не останавливая станки, перекладывают пол. Закупают новое оборудование.

Дмитрий Пац, и.о. заместителя директора ОАО «Завод «Легмаш»:

После капитального ремонта, который будет произведен, мы сможем проделывать то, что должны проделывать по паспортным данным.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»:

Если реализовываются проекты по инновационному развитию, то становится меньше оборудования, меньше территория, меньше персонала. При этом возрастает выручка, добавленная стоимость на одного работающего. Что говорит об эффективности проектов.

Глубоко изучается бизнес-план Оршанского инструментального. Завода «ПАК» сегодня ищет инвесторов. А в строительной отрасли собираются создать предприятие монолитно-каркасного домостроения.

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:

Район у нас дотационный. Дотации у нас практически 30 %. Конечно, это недопустимо. Поэтому по 2019 году мы будем настраиваться и работать с учетом всех предложений.