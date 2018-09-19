Прямой эфир

Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий

19 сентября 2018 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с Парком высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые и значительные инвестиции корейского бизнеса в белорусский IТ-рынок. Приход таких мировых гигантов в нашу страну – прямой результат действия декрета Президента «О развитии цифровой экономики».

Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий-1

Южнокорейская компания – резидент ПВТ – входит в состав одного из крупнейших в мире многопрофильных холдингов SK Group и обеспечивает около половины капитализации южнокорейского конгломерата. В 2017 году компания увеличила выручку на 80 %, ее доход составил около 30 миллиардов долларов. В 2018 году финансовые показатели уже выросли на 20 %. Сегодня это самая быстрорастущая в мире компания по производству микросхем и оперативной памяти. Ее разработки используются в продуктах Apple, Microsoft, LG и HP.

Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий-4

Ховард Кристофер Алан, директор компании SK Hynix memory solutions Eastern Europe:
Поддержка развития IT-сектора на уровне руководства Беларуси, введение 30-дневного безвизового режима – это хороший сигнал для крупных мировых компаний открывать у вас свои представительства. Все это и поддержка со стороны Парка высоких технологий повлияло и на наши решения о расширении сотрудничества.

Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий-7

Джейсон Ли, первый вице-президент компании SK Hynix:
Мы очень довольны сотрудничеством с Беларусью и достигнутыми высокими результатами. Я никогда не мог подумать, что мы будем первооткрывателями корейского бизнеса в Беларуси. Эти четыре года показали высокий профессионализм сотрудников белорусского представительства, и мы каждый год увеличиваем капиталовложения в его развитие.

Больше новостей экономики за 19 сентября здесь.

# Беларусь-Южная Корея # Экономика # Ховард Кристофер Алан # Джейсон Ли # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?
19 сентября 2018 13:35

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки
19 сентября 2018 06:52

В Могилёвской области появится завод по производству мяса индейки

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов
18 сентября 2018 20:14

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов