Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий
Новости Беларуси. Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с Парком высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первые и значительные инвестиции корейского бизнеса в белорусский IТ-рынок. Приход таких мировых гигантов в нашу страну – прямой результат действия декрета Президента «О развитии цифровой экономики».
Южнокорейская компания – резидент ПВТ – входит в состав одного из крупнейших в мире многопрофильных холдингов SK Group и обеспечивает около половины капитализации южнокорейского конгломерата. В 2017 году компания увеличила выручку на 80 %, ее доход составил около 30 миллиардов долларов. В 2018 году финансовые показатели уже выросли на 20 %. Сегодня это самая быстрорастущая в мире компания по производству микросхем и оперативной памяти. Ее разработки используются в продуктах Apple, Microsoft, LG и HP.
Ховард Кристофер Алан, директор компании SK Hynix memory solutions Eastern Europe:
Поддержка развития IT-сектора на уровне руководства Беларуси, введение 30-дневного безвизового режима – это хороший сигнал для крупных мировых компаний открывать у вас свои представительства. Все это и поддержка со стороны Парка высоких технологий повлияло и на наши решения о расширении сотрудничества.
Джейсон Ли, первый вице-президент компании SK Hynix:
Мы очень довольны сотрудничеством с Беларусью и достигнутыми высокими результатами. Я никогда не мог подумать, что мы будем первооткрывателями корейского бизнеса в Беларуси. Эти четыре года показали высокий профессионализм сотрудников белорусского представительства, и мы каждый год увеличиваем капиталовложения в его развитие.
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