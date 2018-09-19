Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

Новости Беларуси. В частности, ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С борта вертолета Президент наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы и сахарной свеклы. Александр Лукашенко традиционно уделяет большое внимание селхозсектору, который формирует продовольственную безопасность и способствует развитию экспортного потенциала. Главой государства принято решение и поставлена четкая задача: к 1 октября завершить все основные сельскохозяйственные работы, а к ноябрю – все оставшиеся (в их числе уборка сахарной свеклы и кукурузы на зерно).