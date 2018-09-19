Новости экономики за 19.09.2018

Новости Беларуси. Китай в ближайшие пять лет инвестирует около 14,5 миллиардов долларов в развитие цифровой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиции направят на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой «Цифровой Шелковый путь».

Масштабные пошлины, которые США ввели в отношении китайских товаров, могут помочь китайскому бизнесу стать более конкурентоспособным. Об этом пишет Wall Street Journal. Ограничения на торговлю с США стимулируют китайские компании работать эффективнее и производить более сложные и дорогие товары с повышенной добавленной стоимостью.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ

Цены на нефть начали расти накануне встречи ОПЕК, к тому же мониторинговый комитет нефтедобывающих стран соберется в предстоящие выходные в Алжире.