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Новости экономики за 19.09.2018

19 сентября 2018 17:23
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Новости Беларуси. Китай в ближайшие пять лет инвестирует около 14,5 миллиардов долларов в развитие цифровой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиции направят на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой «Цифровой Шелковый путь».

Новости экономики за 19.09.2018-1

Масштабные пошлины, которые США ввели в отношении китайских товаров, могут помочь китайскому бизнесу стать более конкурентоспособным. Об этом пишет Wall Street Journal. Ограничения на торговлю с США стимулируют китайские компании работать эффективнее и производить более сложные и дорогие товары с повышенной добавленной стоимостью.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ

Цены на нефть начали расти накануне  встречи ОПЕК, к тому же мониторинговый комитет нефтедобывающих стран соберется в предстоящие выходные в Алжире.

Новости экономики за 19.09.2018-4

Нефтяные котировки выросли после того, как Саудовская Аравия заявила, что ее устраивает цена сорта Brent выше 80 долларов за баррель. В частности, фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись до 79 долларов 27 центов за баррель.

Корейский гигант SK Hynix memory начинает сотрудничество с Парком высоких технологий

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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