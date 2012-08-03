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Михаил Мясникович: В ближайшие 2 года крупные плодоовощехранилища появятся во всех областях страны

03 августа 2012 18:51
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Новости Беларуси. Крупнейшее в Беларуси плодоовощехранилище построили в Гомельской области. На возведение понадобилось около года. Мощность одной линии 100 тонн в сутки. Первые овощи уже поступают на обработку.

Уже сегодня до 50% продукции уходит отсюда на экспорт. Хозяйство выращивает почти 40 видов овощей. То, что не отправляется на прилавок прямо с грядки, ждёт хорошей цены в хранилище.

Александр Гулевич, начальник плодоовощехранилища КСУП «Комбинат «Восток»:
Здесь созданы оптимальные условия для хранения любого вида продукции. Для каждого овоща своя температура и влажность. За этим следит специальная компьютерная программа.

Консервное производство - логическое завершение полного цикла переработки.

Ольга Ильинкова, начальник коммерческого отдела КСУП «Комбинат «Восток»:
На нашем предприятии производится 44 наименования консерваций. Отличие наших консерваций от других в том, что они изготавливаются с добавлением грибов Шиитаке. В этом мы монополисты. Всё производится из собственной продукции.

Крупные овощные производства с таким подходом появятся в ближайшее время во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Уникальность производства в том, что здесь есть всё: и сырьевая база, и логистика, и глубокая переработка. Мы приняли решение: в ближайшие два года подобные комплексы появятся во всех областях страны и в Минске.

По мнению специалистов, такие производства смогут полностью обеспечить белорусов собственной овощной продукцией. Так же появится возможность расширенных поставок на внешние рынки.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Михаил Мясникович # Ольга Ильинкова # Александр Гулевич

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