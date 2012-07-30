Жители Мядельского района помогают государству экспортировать лесную ягоду в Евросоюз

Новости Беларуси. В Мядельском районе уже собрано 40 тонн ягод и грибов – их приготовили на экспорт в Евросоюз. До конца сезона здесь планируют запастись «витаминами» и на внутренний рынок, сообщают Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лукша, первый заместитель главы управления мядельского райпотребобщества:

Цены на закупаемую ягоду варьируются в зависимости от рынков сбыта. Мы свой товар замораживаем и планируем отправлять на экспорт. Также в планах до конца сезона собрать ещё 20 тонн лесных ягод.

Сдать ягоды и грибы можно как в магазинах, так и в выездных пунктах приёма.

Валентина Мандрик, заготовитель:

Людей очень много. Мы работаем уже с 9 утра. Где-то с 11 часов уже идёт первый поток людей, после 15.00 – второй и в 19.00 третий.