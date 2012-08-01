С 1 августа 2012 в Беларуси повысились цены на некоторые услуги и подросли выплаты

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 августа изменился ряд социальных нормативов. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения повысился до 843 870 рублей. Действовать он будет по 31 октября текущего года, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Соответственно, единовременное пособие женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа составит 843 870 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет будет равняться 843 870, ежемесячное пособие по уходу за ребенком старше трех лет составит 421 940. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с августа достигнет 8 438 700, при рождении второго и последующих детей белорусские семьи получат по 11 814 180.

Социальные пенсии, надбавки и повышения, при исчислении размера которых применяется бюджет минимума в среднем на душу населения, увеличатся на 13,6%. Трудовые пенсии, при исчислении размера которых не применяется бюджет минимума в среднем на душу населения, с августа увеличатся на 17,1%. Размер пенсии для конкретного человека зависит от индивидуальных параметров, используемых для расчета его пенсии - стажа работы, индивидуального коэффициента. В 2012 году предстоит проведение перерасчета пенсий еще и с ноября.

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября текущего года увеличился до 1 332 100 рублей в расчете на месяц.

В Беларуси с 1 августа подорожали некоторые жилищно-коммунальные услуги для населения. Тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов увеличен на 105 рублей в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения. Также подорожало пользование лифтами на 500 рублей с одного проживающего в месяц. На 11,8% подорожали тарифы на природный газ, используемый в жилых домах, квартирах и садовых домиках членов садоводческих товариществ, а также для отопления нежилых помещений. Стоимость электрической энергии повысилась на 23,7%.

Сотовый оператор МТС повысил стоимость услуг в среднем на 10-12%. На отдельных тарифных планах услуги подорожали более чем на 20%. Стоимость SMS-сообщений, международных звонков, международного роуминга и услуг мобильного Интернета сохранились на прежнем уровне. Оператор velcom повысил цены в среднем на 7-9%. Кроме того, с 1 августа в среднем на 12% повышена стоимость исходящих международных звонков.