Мясникович: Подготовка Горок к «Дожинкам» завершится в августе

Новости Беларуси. Подготовка Горок к «Дожинкам» завершится в августе. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. К республиканскому фестивалю-ярмарке тружеников села в городе был запланирован большой объем работ. Ввод объектов должен был проходить поэтапно.

Целый ряд объектов был принят 27 июля: пожарное депо, гостиница «Проня», первая линия рыбопитомника, автовокзал. Побывав на строящихся и сданных объектах, глава правительства отметил активное использование отечественных материалов и хорошее качество выполненных работ. В ближайшие планы оргкомитета входит отработка самих праздничных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После реконструкции гостиница «Проня» преобразилась не только внешне. Теперь наряду с обновлёнными стандартными здесь появились и номера повышенной комфортности «люкс». В ближайшие дни в здании заработает парикмахерская, бильярдная, интернет-кафе, организуют онлайн бронирование билетов.

Сергей Криволап, начальник Могилёвского областного управления ЖКХ:

Гостиница строилась из расчёта, что она будет принимать не только гостей фестиваля. Здесь очень много студентов, заочников много приезжает. Разрабатываются туристического маршруты, поэтому гостиница будет полностью задействована.

В новом облике перед горожанами предстал и городской автовокзал. После реконструкции в здании появилась комната матери и ребёнка, буфет, уютный зал ожидания. Упростилась и сама процедура покупки билетов.

Сегодня же на первое дежурство в новом здании заступили и горецкие спасатели. На месте старого пожарного поста сельхозакадемии построили современное депо. Основную подготовку объектов к Дожинкам-2012 планируют завершить в августе.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Поставлена задача, чтобы объекты не ждали «Дожинок», а уже начинали работать на принципиально новой основе. Рад, что встретился с большой группой людей, и все однозначно поддерживают решения оргкомитета о том, что строятся объекты добротно, не показушно, чтобы они служили многие десятилетия.

Август обещает быть богатым на открытия новых объектов в Горках. В ближайшие две недели завершится строительство студенческого общежития сельхозакадемии на 860 мест, полностью будет введена школа №2. Кроме того, к концу августа первых посетителей примет ледовая арена.