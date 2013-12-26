На деревообрабатывающем предприятии «Фандок» снова перенесены сроки завершения модернизации

Новости Беларуси. Тема деревообработки. Отросль снова в зоне пристального внимания. в ноябре по поручению Президента была создана специальная комиссия, которая курирует эту сферу.

Спустя полтора месяца инспекция снова посетила бобруйский «Фандок». спустя полтора месяца снова посетила инспекция. Результаты проверки показали, что изменений не произошло. Новая мини-ТЭЦ больше ремонтируется, нежели работает, линия сортировки леса простаивает, равно как и завод по производству ДСП, который уже два года никак не могут смонтировать иностранные специалисты. Новый срок завершения модернизации - 20 января 2014 года. Правда теперь цена ошибки может стоить не выговоров, а глобальных штрафов и увольнений.

Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП на «Фандоке» откладывается уже 2 года. Конкретных причин такой неорганизованности иностранные специалисты не называют. Однако, вновь обозначенный срок ввода линии, обещают выдержать. А также покрыть многомиллионные убытки. Но если бы только на этом заканчивались все проблемы деревообрабатывающего предприятия… Эта линия по сортировке леса не проработала и дня. А ущерб от ее простоя составляет 400 миллионов рублей.

Из семи запланированных мероприятий по модернизации «Фандока», сегодня реализовано только одно. Еще в 2010 предприятие запустило собственную мини-ТЭЦ. Но назвать ее работу полноценной, язык не поворачивается: работает котельная с перебоями, а паро-турбинная установка и вовсе не введена в эксплуатацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Садовский, первый заместитель председателя комитета госконтроля Могилевской области:

В текущем году по различным причинам, в том числе и из-за простев мини-ТЭЦ, загрузка завода составила только на 59%. Недополученная выручка составила 33 миллиарда рублей.

С момента первого визита на предприятие проверяющих прошло уже полтора месяца. По словам руководства, за это время «свернули горы». Только вот сами рабочие больших перемен не ощутили.

Владимир Радюкевич, генеральный директор ОАО «Фандок»:

Было вывезено 9 тысяч кубов коры и дробленый бетон. Эта работа произведена, но в таком объеме, не достаточно.

Галина Кисляк, резчик шпона ОАО «Фандок»:

Чтобы навести порядок на нашем производстве, месяц это мало.

Светлана Шелковская, станочник ОАО «Фандок»:

Ничего у нас не повысилось и ничего не изменилось.

Алла Ковалевская, станочник ОАО «Фандок»:

Хотелось бы, чтобы зарплату подняли и условия труда были хорошими.

На модернизацию основного производства, которая тянется с 2007 года, в объединении потратили уже более 50 миллионов евро. За эти деньги, казалось, уже можно было построить новый завод.

Александр Якобсон, председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Снимайте шубы, надевайте комбинезоны и вместе с губернатором начинайте здесь работать. Я уже не говорю про мэра города. Такое впечатление, что здесь вообще нет власти. Это просто позор какой-то.

Из девяти проблемных базовых предприятий деревообрабатывающей отрасли Беларуси, модернизацию успели закончить в срок только на брестском «Ивацевичидреве». Остальные сроки провалили. А ведь впереди еще поиск рынков сбыта готовой продукции. В Борисове на производстве, к примеру, уже столкнулись с этой проблемой. Выпустили порядка 800 тысяч кубометров продукции, а контракты на поставку заключили пока только на четверть.