Посол России в Беларуси Александр Суриков подвел итоги двустороннего взаимодействия за 2013 год

Новости Беларуси. Митрополит Павел станет достойным преемником Филарета. Об этом заявил Посол Российской Федерации в нашей стране Александр Суриков, подводя итоги двустороннего взаимодействия за 2013 год.

Беларусь и Россия в 2013 году вышли на высокий уровень стратегического партнерства, установив соответствующие контакты. Это подтверждают встречи глав государств, глав Правительств, совместные сессии парламентского собрания и заседания Высшего госсовета Союзного государства. Последнее, к слову, прошло буквально недавно в Москве. Как известно, результатом переговоров стало подписание ряда соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, принято решение о выделении Беларуси кредита в размере 2 миллиардов долларов. Назвал дипломат и источники выделения кредита: 450 миллионов долларов пойдет из бюджета Российской Федерации, оставшаяся часть, возможно, будет выделена из внебюджетных фондов.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Это второй Высший государственный Совет в этом году. Первый проходил в марте в Санкт-Петербурге. Там рассматривались на официальном заседании Высшего государственного Совета в первую очередь все бюджетные дела, связанные с 2014 годом. В рамках этого бюджета существует 37 проектов, направленных на развитие экономики и России, и Беларуси.

Россия продолжается являться крупным торгово-экономическим партнёром Беларуси. Доля ее во внешнеторговом обороте в этом году поднялась до 49,2% в общем внешнем торговом обороте Беларуси. По этому году внешнеторговый оборот России и Беларуси составит примерно 40 млрд долларов. Интеграция российской и белорусской экономик растёт, и это хороший знак. Это не только капиталы, это и новые технологии, как вы понимаете. Соответственно, Беларусь воссоздает свои позиции одного из передовых научно-промышленных центров.

На пресс-конференции зашла речь и о перспективах возобновления белорусско-российского калийного сотрудничества. По словам Александра Сурикова, новые акционеры «Уралкалия» готовы к восстановлению отношений с белорусской калийной компанией.

Александр Суриков:

Два акционера готовы к восстановлению отношений между «Беларуськалием» и «Уралкалием». И это объективно правильно, потому что это более мощный конгломерат на международном рынке, более серьезные доходы для самих компаний, улучшение жизни населения моногородов, в которых они базируются: Солигорск, Нижнекамск и Березники.