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Курс на партнёрство. О перспективах сотрудничества Беларуси и Китая говорили в Палате представителей

29 апреля 2021 18:04
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику. Такие итоги 29 апреля подвели в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не без помощи наших стратегических партнеров.

Курс на партнёрство. О перспективах сотрудничества Беларуси и Китая говорили в Палате представителей-1

На видеосвязи заместитель председателя Всекитайского комитета Хэ Вэем. Говорили и об итогах двух сессий, которые прошли в Поднебесной в марте. Курс остается неизменным: на стратегическое сотрудничество.

Курс на партнёрство. О перспективах сотрудничества Беларуси и Китая говорили в Палате представителей-4

Добавим, что партнерство дополняют более 50 инвестиционных проектов с участием китайских компаний, часть из которых уже работают в индустриальном парке «Великий камень». Успехов мы достигли и в экспорте. За три года поставки белорусского продовольствия увеличились в шесть раз. И на достигнутом останавливаться не намерены.

# Беларусь-Китай # Экономика # Хэ Вэй # Фотофакт

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