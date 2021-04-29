«Тут нужен взвешенный, спокойный подход». 35 тысяч работников Беларуси попали под возобновлённые санкции США

Новости Беларуси. 35 тысяч работников Беларуси попали под возобновленные санкции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли 29 апреля приняли заявление в поддержку белорусов.

Они представляют интересы более 1,5 миллиона человек, интересы которых тоже оказались затронуты. Экономические ограничения разрывают производственные цепочки предприятий-партнеров. Например, Белшина получает сырье из 57 стран мира, в том числе из России и Казахстана. Потребителями ее продукции являются АвтоВАЗ, Ростсельмаш, КАМАЗ и другие мировые промышленные гиганты. Ограничения могут снизить уровень занятости и заработной платы. К слову, коснуться может и нефтехимическую сферу Казахстана, поскольку между странами уже подготовлено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти.

Елена Мустафина, председатель Казахстанского нефтегазового отраслевого профсоюза:

У каждого из нас должен быть свой путь, свой выбор. И мы должны иметь на это право. Поэтому политические события, выборные вопросы ни в коей мере не должны сказываться и использоваться как предмет давления на предприятия. Отрицательно отношусь к санкциям. Я думаю, что тут нужен взвешенный, спокойный подход, продолжение работы и все-таки уклон в сторону экономики.

Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России:

Конечно, нам интересно не только общаться и знать друг друга, но интересна проблематика трудовых отношений, развитие трудового законодательства. Мы прекрасно знаем, как работают наши предприятия. Профсоюзы создаются прежде всего для защиты социально-экономических интересов работников.

Виктор Гаврисев, председатель профсоюза Белэнерготопгаз:

Наши коллективы, если это все произойдет, будут опосредованно задеты. И мы должны понимать, что вот эта поддержка не только Российской Федерации, но и всех членов Международной конфедерации профсоюзов очень для нас важна.