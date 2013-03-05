Михаил Мясникович: «БелАЗ» должен активнее осваивать новые рынки сбыта

Новости Беларуси. «БелАЗ» должен активнее осваивать новые рынки сбыта. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, посещая это предприятие.

Михаил Мясникович поинтересовался строительством нового цеха по сборке карьерных самосвалов грузоподъемностью 450 тонн. Первый такой большегруз появится уже осенью. Его ждут на руднике в Кемеровской области. Наряду с этим глава Правительства обеспокоен снижением объемов производства и экспорта.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Надо диверсифицировать рынки, надо работать не только на рынок в основном Российской Федерации или традиционных государств. Надо осваивать новые рынки. Это идет крайне медленно. Всей страной занимаемся тем, чтобы помогаем «БелАЗу» продавать машины. Это должен делать сам завод. Наверное, ослабили требовательность. Поэтому критика, которая прозвучала из уст президента, совершенно справедливая, в свете тех требований, которые были изложены президентом 1 марта на заседании Правительства.

Наращивание экспорта производителям большегрузов с каждым годом становится все сложнее. Объективная причина – изменения в работе основных покупателей – горнодобывающих компаний. Многие из них сократили свои объемы в связи со снижением цен на эту продукцию. Но у «БелАЗа» есть уверенность, что во втором полугодии произойдут изменения на традиционных для него рынках России и Украины.

Сейчас предприятие стремится заменить торговых партнеров в других странах дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управлябющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

В Австралию поставлены первых 2 самосвала грузоподъемностью 320-360 т, 240 т, в Индонезию отгружены пять карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 т, в Южноафриканскую Республику – 220 т. За последние месяцы только в Монголию отгружено 17 машин.

То, что сделано в феврале, ни в коем разе не может заменить те объемы производства нашей продукции, которая раньше поставлялась, допустим, на рынки Российской Федерации и на рынки Украины. Поэтому надо шире смотреть, проводить агрессивную маркетинговую политику и поставлять свою технику.