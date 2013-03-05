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БелАЗ планирует увеличить поставки карьерных самосвалов в Монголию

05 марта 2013 08:18
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Новости Беларуси. Белорусский автомобильный завод планирует увеличить поставки карьерных самосвалов в Монголию. Эта страна заинтересована в закупке большегрузов в 55,130 и 220 тонн. За последние 3 года БелАЗ отправил в Монголию 35 машин. Они работают в карьере по добыче меди, угля.

Как отмечают эксперты, рынок Монголии растущий, поэтому очень перспективный для предприятия. Зарубежные специалисты активно работают с белорусами и по сервисному обслуживанию машин. Сейчас они проходят в Жодино обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # БелАЗ # Государственная политика

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