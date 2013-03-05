БелАЗ планирует увеличить поставки карьерных самосвалов в Монголию

Новости Беларуси. Белорусский автомобильный завод планирует увеличить поставки карьерных самосвалов в Монголию. Эта страна заинтересована в закупке большегрузов в 55,130 и 220 тонн. За последние 3 года БелАЗ отправил в Монголию 35 машин. Они работают в карьере по добыче меди, угля.

Как отмечают эксперты, рынок Монголии растущий, поэтому очень перспективный для предприятия. Зарубежные специалисты активно работают с белорусами и по сервисному обслуживанию машин. Сейчас они проходят в Жодино обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.