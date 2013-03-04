«Добосна-агро» в Могилёвской области затянуло со строительством молочно-товарной фермы. Ежедневные потери - десятки миллионов рублей

Новости Беларуси. Ежедневные потери в десятки миллионов рублей. В хозяйстве «Добосна-агро» в Могилёвской области затянули со строительством молочно-товарной фермы. Здания должны были ввести в экЕсплуатацию еще в декабре, между тем строительство только начинается. И это в масштабах страны далеко не единичный случай.

На затягивание сроков реконструкции ферм накануне на заседании Совета министров обратил внимание Президент.

Заместитель председателя СПК «Добосна-агро» Николай Лукьянов шутит буквально от безысходности. Эту молочно-товарную ферму должны были сдать еще в декабре 2012. Но строительство только началось.

Александр Якимов, главный специалист Бобруйского межрайонного Комитета государственного контроля:

В этой сельхозорганизации должна была стоять МТФ новая и давать прибыль. Тем более, что сейчас производство молока является рентабельным. Вместо этого мы получили долгострой и потери предприятия.

Вячеслав Невинский, заместитель председателя Кировского райисполкома:

Основная причина – отсутствие собственных финансовых средств предприятия, которые планировалось направить на строительство этой фермы.

Именно тот факт, что хозяйство не вложило в строительство ни копейки, больше всего и повлиял на долгострой, признаются в руководстве СПК.

Николай Лукьянов, заместитель председателя СПК «Добосна-Агро»:

Хозяйство было бы заинтересовано в скорейшем освоении объекта. На экономике сказалось бы в лучшую сторону. Душа, конечно, болит.

В новом комплексе по плану должны стоять 565 молочных буренок. Получается, хозяйство ежедневно теряет почти 40 миллионов рублей. К сентябрю ферму обещают ввести в эксплуатацию. Только вот из-за явно нерабочего настроения строителей объекта в это верится с трудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.