Целевое использование кредитов юрлицами будет контролироваться белорусскими банками

Новости Беларуси. Белорусские банки будут контролировать целевое использование предоставленных юридическим лицам кредитов. Президент подписал соответствующий указ. Эта норма распространяется на займы, получаемые на льготных условиях, для погашения которых привлекаются бюджетные средства.

Реализация указа позволит повысить эффективность использования госвложений, а также создать механизм экономической ответственности за качество работ на объектах, которые финансируются за счет бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.