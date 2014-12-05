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Михаил Мясникович: Беларусь выполнила все условия совета ЕЭК для урегулирования ситуации с поставками продукции в Россию

05 декабря 2014 10:35
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Беларусь выполнила все условия совета Евразийской экономической комиссии для урегулирования ситуации с поставками нашей продукции в Россию. 5 декабря об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович.

По словам главы Правительства, на ряде перерабатывающих предприятий усилен лабораторный контроль: каждую партию продукции проверяют на соответствие качеству.

Дополнительно около 150 квалифицированных специалистов будут контролировать входящее сырье, объемы и качество производства, оснащение лабораторий. Белорусские эксперты совместно с российскими ветеринарными и санитарными службами работают по каждому нашему предприятию, попавшему под ограничения. Таких вдруг оказалось 23. 

В Правительстве рассчитывают, что ситуация с ними разрешится в ближайшие 10-15 дней. Беларусь выполняет и все договоренности с Россией по транзитным грузам для третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Первое – мы усиливаем внутренний контроль, в том числе и по товарам, поступающим извне. Второе – мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства в рамках Евразийского экономического союза и обеспечиваем транзит беспрепятственно по товарам и грузам, которые идут в интересах третьих стран. Я думаю, что переговорный процесс, конечно, непростой, но какого-то произвола и торговых войн не будет с нашей стороны. Это не белорусский стиль и методы работы.

Запрет Россельхознадзора на транзит импортных продуктов без российского досмотра противоречит базовому принципу евразийской интеграции – свободе перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Такая реакция последовала со стороны Национальной палаты предпринимателей Казахстана на действия России. По их мнению, прохождение досмотра в пунктах пропуска на границе между государствами-членами Таможенного союза является излишним  барьером для субъектов внешнеэкономической деятельности.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович

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