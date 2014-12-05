Новости Украины. Пользоваться электричеством в Украине теперь можно будет только по графику.

В стране ограничат потребление электроэнергии в «пиковые часы»: с 8 до 11 часов утра и с 4 дня до 10 вечера. Такие меры стали необходимостью из-за нехватки гидроресурсов и угля.

Ранее в министерстве энергетики Украины заявляли, что запасов топлива не хватает даже на месяц. Основные угольные ресурсы находятся на территории Донбасса, их добыча стала невозможной из-за боевых действий на территории региона.

Чтобы преодолеть дефицит топлива, Украина намерена купить у России более 3 миллионов тонн угля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.