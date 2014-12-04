Новости Беларуси. Россия до 10 декабря может снять ограничения на ввоз продукции четырех предприятий Беларуси. Такое решение озвучено по результатам встречи заместителя премьер-министра нашей страны Михаила Русого с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем. Переговоры прошли 4 декабря в Москве.

В ближайшие дни представители ветеринарных и санслужб обеих сторон проведут работу по каждому белорусскому предприятию, попавшему под российские ограничения.

Сейчас белорусские предприятия переведены в режим постоянного мониторинга.

В ближайшие дни российская сторона получит все необходимые материалы об этих заводах. Ряд производителей (пока не уточняется каких именно) уже через несколько дней смогут отправлять нашу продукцию на российский рынок. Остальных выведут из режима ограничений в течение 10 дней.

Урегулировать вопрос с поставками продовольствия на российский рынок в такой срок накануне потребовал от Правительства президент Беларуси.

Говорили 4 декабря в Москве и о необходимости прозрачного и понятного механизма оценки товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самый главный вопрос сегодня, где нам отработать надо, это правило отбора образцов. Чтобы не было двоякого толкования. Как допинг: был или не был, проба А, проба Б. Где, как, при каких условиях. Есть фальсификация. Обе службы выявляют. И Российская Федерация, и вы на сайтах нашей службы читаете. Фальсифицированный продукт, допустим, творог. Написано: «Савушкин продукт», производство Пинск». А в Пинске творог никогда не выпускали и не выпускают. Значит фальсификация. Поэтому работаем в этом деле.

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В будущем снять подобного рода вопросы поможет единая информационная система контроля за передвижением товаров. Пока она регулирует поставки животноводческой продукции. Беларусь настаивает на использовании такого подхода и в отношении фруктов и овощей. Предлагается также создать общую систему реагирования на выявленные нарушения.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы проговорили и принимаем как план действий на краткосрочную перспективу, что у нас в Едином экономическом союзе должны быть отработаны конкретные системы контроля за прохождением любого товара в двух направлениях, то есть служба контроля, мы должны какое бы нарушение не было бы выявлено, оно должно быть высвечено и видны меры, какие принимаются для конкретной реализации.