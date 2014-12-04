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На потребительском рынке Беларуси возросло количество импортных товаров, незаконно ввезенных с территории России

04 декабря 2014 18:44
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Новости Беларуси. На потребительском рынке Беларуси возросло количество импортных товаров, незаконно ввезенных с территории России. Таковы данные правоохранительных органов. Например, в 2014 году выявлено более 3 тысяч нарушений на сумму около 340 млрд белорусских рублей. Чаще всего предметами контрабанды становится верхняя одежда, обувь и алкоголь.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:
Факты выявляются ежедневно. Буквально на днях при проверке ряда торговых центров и крупного вещевого рынка в городе Минске был выявлен факт реализации меховых изделий, кожаных изделий, галантереи и обуви, которые были завезены сюда в преддверии Нового года. Все это было завезено из Российской Федерации, надлежащих документов предприниматели не смогли предъявить, то есть налицо были серые схемы контрабандным путем ввезенной продукции. Изъято на сумму свыше 170 млн рублей.    

# Экономика # Контрабанда # Георгий Евчар

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