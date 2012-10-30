Михаил Мясникович: Беларусь и Красноярский край будут создавать условия для формирования совместных компаний

Новости Беларуси. Беларусь и Красноярский край будут создавать условия для формирования совместных компаний. Об этом заявил премьер-министр Беларуси по итогам встречи с губернатором Красноярского края. Стороны договорились не только активизировать торговлю, но и кооперацию.

Беларусь намерена создать в Сибири мощный дилерский центр по продаже, обслуживанию, возможно, и по сборке карьерных самосвалов. Речь шла о необходимости развития сотрудничества в сельском хозяйстве и социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Договорились о том, что не только будем продавать между собой, но договорились о том, что будем всячески создавать условия для формирования совместных компаний. Вот это будет, наверное, та точка невозврата, которая говорит о том, что это уже сотрудничество надолго, что оно на совместном интересе создано, будет всячески расширяться.

Совпали подходы по сотрудничеству в области высоких медицинских технологий.

Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края Российской Федерации:

Мы для себя понимаем, что у нас широкий и большой спектр дальнейшего сотрудничества как в экономической плоскости, так и, что не менее важно, а сегодня, может, и более важно, в социальной. Меня, конечно, впечатлили, начиная с архитектуры, строительства и облика городов, градостроительной политики, политики в области здравоохранения, образования, библиотека, которую мы увидели. Самое главное, что это все подкрепляется и находит отражение в предприятиях, существовавших в советское время и сегодня не упавших, не находящихся на коленях, а действительно развивающихся, производящих конкурентоспособную технику.