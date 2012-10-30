Эквадор намерен обсудить с Беларусью создание кооперации в сфере строительства детских домов, школ, социального жилья

Новости Беларуси. Беларусь расширяет свое присутствие на рынке строительства в латиноамериканском регионе. Вслед за Венесуэлой нашими технологиями заинтересовался Эквадор. Договоренности по расширению сотрудничества с этой страной были достигнуты во время визита президента Беларуси в Эквадор в июне этого года.

30 октября делегация из этой республики посетила предприятия Брестской области. Гости побывали на трех заводах в Барановичах и областном центре. Ознакомились с технологиями изготовления железобетонных конструкций, строительства крупнопанельных домов. Наибольший интерес вызвал наш опыт возведения социальных объектов. Эквадорцы намерены обсудить создание кооперации в сфере строительства детских домов, школ, социального жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педро Харамильо, министр городского развития и жилья Республики Эквадор:

Белорусские строительные заводы нас очень впечатляют. Мы бы хотели поставить у нас строительную отрасль на более индустриальную основу. В Эквадоре есть цементные заводы, но их нужно модернизировать. Мы хотим привлечь к этому процессу и белорусскую сторону.