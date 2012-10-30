Тозик: Гостиница «Пекин» станет одним из красивейших объектов в Минске

Новости Беларуси. Сегодня в Минске подписано рамочное соглашение о финансировании первой очереди строительства Китайско-белорусского индустриального парка. Представители правительств и бизнесмены двух стран обсуждали реализацию в нашей стране инвестпроектов с участием китайских кредитных линий.

Крупных проектов сейчас более 20 на сумму около 5,5 миллиардов долларов. Один из них - строительство микрорайона Лебяжий. Уже готова законодательная база по созданию Китайско-белорусского индустриального парка.

В портфеле предложений - заявки от десяти крупных китайских и других зарубежных компаний. Для развития этого проекта банки КНР готовы предоставить до 3 миллиардов долларов. Китай также выделит Беларуси 16 миллионов долларов по программе ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы вышли на очередной этап сотрудничества, когда китайские компании уже вкладывают, пришли к нам с прямыми инвестициями, реализуя тоже очень интересные проекты. Я хотел бы особо выделить проект по строительству крупного гостиничного комплекса «Пекин» и я думаю, что глядя, как идет строительство этого объекта, он будет одним из красивейших в нашей столице.

Мы ожидаем, по результатам нашей комиссии, что приток прямых китайских инвестиций, создание иностранных предприятий и совместных с белорусскими партнерами будет увеличиваться.

Цзян Яопин, заместитель министра коммерции КНР:

Белорусская и китайская экономики являются взаимодополняемыми, поэтому наше правительство и предприятия уверены в продуктивности дальнейшего сотрудничества. Сегодня мы достигли договоренности о том, как реализовать многие совместные проекты - отношения будут динамично развиваться. В прошлом году товарооборот между странами достиг нового исторического уровня, а с начала нынешнего года нам удалось увеличить его еще на 28 процентов.