Небоскреб «Парус» в Минске оценили в 54 млн долларов

Новости Беларуси. На самое высокое здание в стране - небоскреб «Парус» - водрузили шпиль. Благодаря ему высота строения достигла рекордных для Беларуси 133 метров. Дом возводится на одной из самых высоких точек Минска.

Весной следующего года объект должны сдать. Он возводится на одной из самых высоких точек Минска. В здании более 30 этажей. На первых расположатся коммерческие помещения, выше — жилые. На верхних этажах двухуровневые пентхаусы получат выход на открытую террасу.

К слову, впервые в Беларуси жилой дом построили со стеклянным фасадом. Также для жильцов создан мультипаркинг на 250 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Киселев, генеральный директор строительной компании:

Машина заезжает на первый этаж и автоматически ставится, где свободно. Когда вы приходите с электронной таблеткой, она вас возвращает на первый этаж.

Владимир Александрович, генеральный директор компании-застройщика:

Долго согласовывали, потому что нет норм для этой высоты. В 54 млн долларов оценивается это здание.

