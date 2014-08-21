МИД: В Беларуси налажен четкий контроль для недопущения вывоза в Россию санкционных товаров

Новости Беларуси. В Беларуси налажен четкий контроль для недопущения вывоза в Россию санкционных товаров. Об этом 21 августа заявили в МИДе нашей страны.

В Таможенном союзе у Беларуси есть ряд обязательств. И если один из партнеров по «тройке» вводит ограничительные меры, затрагивающие внешнюю торговлю, вторая сторона обязана соответствующим образом отреагировать.

Игорь Назарук, директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь:

Мы не просто можем, мы обязаны применять все необходимые меры, необходимые для недопущения ввоза этих товаров через территорию стран, которые не применили такую меру. И если один из наших партнеров по «тройке» вводит ограничительные меры, затрагивающие внешнюю торговлю, то в силу соглашения государств-членов Таможенного союза о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами на единой таможенной территории в отношении третьих стран, мы соответствующим образом реагируем. Этот документ у нас был подписан и ратифицирован в 2009 году.