Проект указа «О мерах по совершенствованию работы ЖКХ» отправлен на доработку

Новости Беларуси. 19 августа в Правительстве рассмотрели и отправили на доработку проект указа «О мерах по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства». Речь идет об оптимизации численности работников, прозрачности формирования тарифов, а также снижения себестоимости услуг. Предполагается, что новый документ коснется и энергетической, и финансовой сферы.

Напомним, в феврале по распоряжению Президента была создана рабочая группа для решения проблем ЖКХ. В результате подготовлен проект указа с ключевыми направлениями развития отрасли, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Что касается прозрачности тарифов, мы пересмотрели нормы и нормативы. На 2015 год бюджет сформировали исходя из планово-расчетных цен с учетом пересмотра нормы нормативов и снижения затрат. Мы не говорим о повышении. Мы говорим о том, что есть планка, установленная указом. Наша задача снижать затраты и мы над этим работаем.