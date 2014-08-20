Александр Лукашенко с сыном Николаем собрали урожай арбузов и дынь в «Дроздах»

Новости Беларуси. Получать хороший урожай в Беларуси можно и от бахчевых культур. На минувшей неделе президент страны, посещая «Агрокомбинат Скидельский», предложил губернаторам южных регионов обратить внимание на выращивание арбузов и дынь. Эти культуры Александр Лукашенко вырастил на участке на территории официальной резиденции «Дрозды», и сегодня вместе с сыном Николаем собирал урожай.

Несмотря на мнения скептиков, вырастить в Беларуси арбузы и дыни возможно и рентабельно. Климатические условия и плодородные почвы позволяют, экономическая выгода очевидна. Кроме того, занимаясь выращиванием этих культур в промышленных масштабах можно обеспечить потребности как минимум внутреннего рынка.

Поэтому специалисты не исключают, что арбузы и дыни в ближайшее время смогут стать рядовой белорусской сельхозкультурой. Тем более, что современные пленочные материалы спасают от заморозков, да и сама небесная канцелярия идет навстречу аграриям, сообщили в программе .

Мечислав Степуро, доктор наук, профессор, заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства»:

Теплее стало где-то на 0,5-1°C. Появились гибриды, которые имеют вегетационный период 62, 65, 72 дня. Эти гибриды как раз входят в наши климатические условия. Уровень рентабельности этой культуры довольно высокий. За 2-3 месяца ее выращивания мы получаем приблизительно 180-250% рентабельности. Нет ни одной культуры, которая могла бы дать такую рентабельность, как арбуз. Поэтому мы в наше время должны считать деньги и выращивать эту культуру.

Дыня рентабельна, потому что урожайность под укрытиями доходит до 70 тонн с гектара. Нам, как говорится, Бог дал эту культуру в том плане, что у нас в Беларуси 78% почв - пески и супесчаные легкие суглинки. А это то, что надо для этой культуры.

На полях на территории резиденции «Дрозды» выращивают и другие культуры - капусту, огурцы, помидоры, картофель. Для последней выделено больше 50 соток. Урожайность - 439 центнеров с гектара.