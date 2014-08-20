20 августа завершается уборка зерновых в Беларуси. Хватит ли «хлеба» на всех?

Новости Беларуси. Речь пойдет о «белом золоте»... Именно так хлеборобы называют муку. До конца уборочной остались считанные часы. Последние тонны хлеба сегодня, 20 августа, убирают аграрии Гродненской, Минской и Витебской областей — в остальных регионах битва за зерно уже завершена. А тем временем корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ успела испечь первый хлеб из нового урожая.

Это «белое золото» прошло долгий путь, чтобы попасть в крепкие руки пекаря. Теперь Валентина усердно месит тесто из убранных на витебской земле колосьев. В том числе и этим передовиком. В нынешним сезоне Сергей намолотил уже более 2-х тысяч тонн зерна. Признается, нынешний урожай хорош, потому и работать – одно удовольствие.

Сергей Воронов, комбайнер СПК «Ольговское»:

Урожай хороший, погода тоже была хорошая. Вот только в последние дни подкачала. Дождь дает. Бывает день льет, бывает утром немного, а потом погода. Все равно стараемся, вырываем время, чтобы успеть убрать.

Правда, в последние дни проливные дожди частично подмочили репутацию уборочной в северном регионе страны. Однако на количества зерна в закромах капризы погоды сильно не повлияли.

Денис Береснев, главный агроном СПК «Ольговское»:

Мы практически все зерно убрали в оптимальные сроки. И никаких затрат на дополнительную сушку, не считая, конечно, доработку зерна. Наше зерно было убрано и реализовано.

Такого урожая давно не видели не только в этом СПК, но и по всей стране. Год выдался действительно хлебным. Что и говорить, считанные часы остались до финишной жатвы-2014. Уже собрано более 9 миллионов тонн зерна. Таких показателей в синеокой еще не было.

Мария Гапеева, заместитель директора по качеству, начальник лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

По отношению с прошлым годом можно сказать, что рожь у нас выросла в этом году тяжелая, с высокой натурной массой. То есть обещает зерновка дать больше муки и хорошее число падение, что будет характеризовать хорошее хлебопекарное достоинство этой муки.

Дожди во время цветения и сухая жаркая погода на время жатвы. Идеальные условия для зерновых. А еще трудолюбие крестьян, современные технологии - и средняя урожайность в стране уже 40 центнеров зерна с гектара. Аграрии уверяют: хлеба в этом году хватит всем. И не исключают, что и во многих российских домах хозяином на столе будет в том числе белорусский каравай.

Геннадий Мисовский, заместитель директора по маркетингу ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Экспорт на нашем предприятии в Российскую Федерацию составляет 90%. Но, тем не менее, мы постоянно работаем в расширении рынков сбыта. В том числе и в страны дальнего зарубежья. К концу этого года мы планируем увеличить поставки муки ржаной на австралийский рынок.

Что и говорить, был бы хлеб, а у хлеба люди будут. В его количестве и качестве сомневаться уже не приходится. Сегодня СТВ сделал свою пробу на белорусское белое золото. И эта проба высшего качества.