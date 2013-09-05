Новости Беларуси. Масштабный форум с участием белорусов открылся 5 сентября в Монголии.

В Национальном выставочном центре Улан-Батора наша страна представлена 120 научно-техническими разработками. В частности, БелАЗ демонстрирует карьерный самосвал грузоподъемностью в 55 тонн. Он предназначен для работы в различных климатических условиях и может использоваться на строительстве крупных промышленных и дорожных комплексов. В Монголии карьерные самосвалы работают на угольных месторождениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам одного из экономических журналов, ВВП Монголии в 2013 году вырастет больше, чем на 18%. Еще одни эксперты считают, что экономика этой страны одна из самых быстроразвивающихся в мире.

Основные доходные статьи государства – добыча природных ископаемых, а также сельское хозяйство. Исследовав рынок, белорусские купцы нашли десятки взаимовыгодных позиций, и спрос был обеспечен.

Национальную выставку Беларуси в Монголии первыми посетили вип-персоны. Правительственный корпус и бизнесмены Монголии прошли через все павильоны. Свою продукцию представили 82 предприятия. Монгольской публике удалось не только рассмотреть белорусское предложение, но и продегустировать.

Но несомненно самой посещаемой стала экспозиция белорусских гигантов под открытым небом. Заместитель премьер-министра Монголии не удержался и самостоятельно решил обкатать «Белоруса».

Еще раз монгольская сторона убедилась и верности вчерашнего решения. Напомним, накануне подписали договор о создание сборочного производства.

Владимир Волчок, генеральный директор Минского тракторного завода:

Парк техники в Монгольской народной республике не очень большой. Ставится задача нарастить количество тракторов, которые будут работать как в фермерских хозяйствах, в сельском хозяйстве, так и в других отраслях промышленности.

Также монгольские чиновники оценили белорусский городской автобус и даже с позиции пассажира. Поставили свой знак качества на впечатлившем своей мощностью БелАЗе. Позже, уже на бизнес-форуме, поставили подписи и в контракте: 6 карьерных самосвалов уже скоро переедут в Монголию.

Дэндэвийн Тэрбишдагва, заместитель премьер-министра Монголии:

Меня радует, что белорусские бизнесмены приехали в Монголию, чтобы создавать здесь совместные предприятия. Наибольший интерес у нас вызывает сотрудничество в горнорудной промышленности, а также в сельском хозяйстве. Мы можем совместно с белорусскими компаниями производить в Монголии лекарства, а также удобрения. Кроме того, я слышал, что белорусское кожевенное производство нуждается в коже из Монголии.

Широко представлена и белорусская наука. В первую очередь, те разработки и технологии, которые связаны и необходимы для геологоразведочных работ.

Владимир Цалко, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Они готовы нам предоставить участки для разведки. Плюс они вчера нам предложили и готовы отдать еще не начатое к разработке месторождение бурых углей.

Белорусские товары и услуги для Монголии не в диковинку. В прошлом году наш экспорт достиг 112 млн долларов, а импорт всего 400 долларов. Но судя по тому, как пошли переговоры в первый выставочный и рабочий день бизнес-форума, сумма товарооборота значительно увеличится.