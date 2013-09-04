Жилищный вопрос стал самым обсуждаемым во время приёма граждан председателем Миноблисполкома

Новости Беларуси. 85 долгостроев завершат в Минской области до конца 2013 года. 5 проблемных объектов введены в эксплуатацию ещё в июле. Всего же на Минщине более сотни многоэтажек со сверхнормативными сроками строительства.

Ответ получили будущие жильцы одной из новостроек в Минском районе. Дом в Прилуках строят уже два года. Однако, его готовность – всего 20%. Будущим новосёлам пообещали заменить подрядную организацию и взять дом под пристальный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жуковский, член ЖСПК «Прилуки-1»:

Польше полугода на стройке нет ни одного строителя. В чем дело? Вопросов со стороны государственного заказчика к кооперативу, членам кооператива нет никаких. Вовремя платим, все свои обязательства выполняем.

Сергей Трусов, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Сложный рельеф, сложная планировка дома, поэтому необходимо проводить дополнительные работы. Сложный дом, будем работать.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Этот дом попал в график и президентской комиссии, поэтому будем отвечать.