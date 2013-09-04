«Уралкалий» накануне разрыва с белорусским партнером застраховал своих менеджеров на $100 млн

Новости России. Ни дня без строчки о калийной афере Керимова-Баумгертнера. Этот принцип, взятый на вооружение российскими СМИ, сегодня принес их читателям и не только им, новости о том, о чем, в принципе, все догадывались и так. Выяснилось, хозяин и топ-менеджмент «Уралкалия», разрывая связи с белорусским партнером и, походя разрушая калийный рынок, не только заранее знали о том, что упадут, как акции, но, как говорится в пословице, и соломку постелили. «Уралкалий» с 25 июля, то есть за считанные дни до разрыва договоров, застраховал своих менеджеров на случай... судебного преследования за ошибки в деятельности. Причем, о том, что ошибки будут всенепременнейше говорит сумма страховки — 100 миллионов долларов.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Эта цифра была взята следствием не из воздуха. Речь уже шла об установленной на момент возбуждения уголовного дела сумме ущерба и хищений. Если быть точным, то в распоряжении следствия имелись данные о трех эпизодах преступной деятельности обвиняемых. В настоящее время мы не исключаем, что сумма ущерба может быть значительно выше. Это зависит от имеющихся в материалах дела доказательств, а также от результатов проверки финансово-экономической деятельности «Белорусской калийной компании».

Действия подозреваемых, приведшие к последствиям, которые в некоторых СМИ называют страховым случаем, не являясь неосознанными или неосторожными. Находящиеся в расположении следствия факты говорят о том, что все было как раз наоборот. Это указывает на наличие признаков финансового мошенничества. Наступившие последствия, как раз таки и стали результатом заранее запланированных и продуманных последовательных действий. Более того, действия обвиняемых были направлены напрямую на достижения данной цели. Вместе с тем, мы не уполномочены давать оценку этим действиям, так как этот страховой договор был заключен вне правового поля Республики Беларусь и не затрагивает напрямую интересы нашего государства. Следственный комитет в установленном законом порядке готов передать заинтересованным имеющиеся в уголовном деле материалы по данной тематике.

Впрочем, о том, что дело «УКРАЛ-калия», как теперь открыто называют компанию, либеральные русскоязычные газеты «ошарашивали» своих читателей уже несколько дней. Издания, никогда не питавшие любви к Беларуси, были вынуждены признать: позиция нашей страны справедлива. Примерно так же в 1992 Великобритания признала, что спекулянт Сорос украл у нее миллиард в ходе игры на понижение курса национальной валюты — фунта стерлингов. После той операции въезд в королевство для рейдера был официально запрещен. Также и после аферы Керимова-Баумгертнера и обвала мирового калийного рынка: комментарии в пользу олигарха и его подручных в СМИ России почти что под моральным запретом.

Из статьи интернет-издания «Газета.Ру» (Россия). «Керимов посидит в России»:

Интерпол по запросу Беларуси объявил в международный розыск российского сенатора [и миллиардера] Сулеймана Керимова. В Совете федерации уже объявили, что для проведения следственных действий белорусскими правоохранительными органами с Керимова могут снять иммунитет.

Из статьи газеты «КоммерсантЪ» (Россия) «А его то за что?»:

Как заявил председатель комитета Госдумы по промышленности Сергей Собко: «Уралкалий» своего партнера просто «кинул» в погоне за повышением прибыли. И белорусская сторона защищается теми методами, которыми может. Если люди поступают непорядочно, то непонятно, почему с ними должны ласково беседовать...

Из редакционной статьи газеты «Ведомости» (Россия) «Кому нелоялен Сулейман Керимов»:

Керимов — ключевая фигура в калийной войне... [и] фигура Керимова и его взаимоотношения с [отдельными российскими чиновниками] всегда вызывали множество вопросов.

Так что же заставило медиа-либералов в 2013 выступать отнюдь не на стороне «выходца из либеральных 90-х» олигарха Керимова? Аналитики рынка едины во мнении: рейдер Керимов в калийном деле нарушил не только неписанные законы морали и писанные статьи уголовного кодекса, он нарушил законы рынка, за что «невидимая рука рынка» по головке точно не погладит.

Эфир интернет-телеканала бизнес-информации SaxoTV (Дания):

Ядерный взрыв прогремел в индустрии добычи калия — говорят эксперты, - после того как «Уралкалий» вышел из картеля, контролирующего сорок процентов рынка. — Это все равно, что Саудовская Аравия разрушила ОПЕК, заявив о готовности устанавливать собственные цены. «Уралкалий» готов уронить стоимость тонны с 400 долларов до 300 и даже ниже. Это может быть хорошая новость для покупателей... — Но очевидно не слишком хорошая для калийных компаний. Да и горнодобывающая отрасль в целом разочарована. — Были очень дорогие, миллиардные, проекты в калийной отрасли. Теперь их участники вне игры.

И если даже магнаты недовольны действиями Керимова, одного из них, то эмоции тех, про кого магнаты обычно и не думают, могут выразить только те, о ком магнаты обычно и не думают. Обычно, не стесняясь в выражениях.

Интернет-форум газеты «Известия» (Россия). Мнение пользователя Тигр:

Одного Керимова? Маловато будет. Надо бы и остальных олигархов, «благодетелей» России, объявить в розыск.

Интернет-форум информационного агентства «Росбалт» (Россия). Мнение пользователя rey1958:

Нет и не может быть ни одного олигарха в России, которые не преступали бы законы. Это уголовники. Расскажите, как можно ЧЕСТНО заработать миллиарды долларов, не ограбив свой народ?

Интернет-форум газеты «Правда» (Россия). Мнение пользователя Владимир Яковенко:

Жить и работать без «кидалова» даже самых близких наши воры [они же] «эффективные менеджеры» не могут — вот и результат.

Вот только нашлись у Керимова соподельники и защитники, помимо положенных по закону адвокатов. Не бесплатные — корпоративные юристы. И никак никем неожиданные — белорусские так называемые либеральные оппозиционеры из числа как всегда внесистемных. Они, по принципу «чем хуже Беларуси, тем лучше» на этот раз стали на сторону олигархов. И конкретно того самого Керимова, который вот — что-что — но интересы Беларуси защищать не будет. Точно. И хотя выступать против голоса народа подобным деятелям не впервой, послушать мнение о том, за кого внесистемные вступились на этот раз более чем стоит.