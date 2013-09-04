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Белорусов будут учить бережливости, развешивая плакаты с советами по экономии тепла, воды и электроэнергии

04 сентября 2013 11:40
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Новости Беларуси. В общественном транспорте будут призывать к энергосбережению. Там появятся яркие плакаты с советами, как сохранить тепло, воду и электроэнергию.

Этот проект приурочен к Году бережливости. На листовках – простые рекомендации, как сэкономить ресурсы в быту, необычная статистика. Например, что из неисправного крана по капле вытекает более 2 тысяч литров воды в год, а длинные шторы задерживают до 20% тепла.

Плакаты уже в этом месяце разместят в транспорте, а также в ЖЭСах и учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Энергосбережение в Беларуси # Фотофакт

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