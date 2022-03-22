Прямой эфир

МАРТ активно участвует в Белорусской неделе предпринимательства. Что заявили в ведомстве?

22 марта 2022 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимает активное участие в работе Белорусской недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МАРТ активно участвует в Белорусской неделе предпринимательства. Что заявили в ведомстве?-1

Профильное ведомство еще раз акцентирует внимание на необходимость доверительного и своевременного диалога бизнеса, предпринимателей и регуляторов. «Бизнес-сообщество активно работает над импортозамещением, над диверсификацией экспортных и импортных поставок, а также имеет актуальную информацию от своих контрагентов. В случае налаживания открытого диалога власти смогут оперативно принимать решения, которые позволят снизить негативные последствия для белорусской экономики».  

Больше новостей экономики за 22 марта читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Расширен список запрещённых к вывозу из Беларуси товаров
22 марта 2022 16:17

Расширен список запрещённых к вывозу из Беларуси товаров

Леонид Заяц: надо уделить внимание экспорту в КНР, обеспечить приток валюты
21 марта 2022 19:04

Леонид Заяц: надо уделить внимание экспорту в КНР, обеспечить приток валюты

«Мы в этом плане экономически безопасны». Почему новый директор «Бобруйскагромаша» не боится санкций?
21 марта 2022 17:20

«Мы в этом плане экономически безопасны». Почему новый директор «Бобруйскагромаша» не боится санкций?