МАРТ активно участвует в Белорусской неделе предпринимательства. Что заявили в ведомстве?

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимает активное участие в работе Белорусской недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильное ведомство еще раз акцентирует внимание на необходимость доверительного и своевременного диалога бизнеса, предпринимателей и регуляторов. «Бизнес-сообщество активно работает над импортозамещением, над диверсификацией экспортных и импортных поставок, а также имеет актуальную информацию от своих контрагентов. В случае налаживания открытого диалога власти смогут оперативно принимать решения, которые позволят снизить негативные последствия для белорусской экономики».