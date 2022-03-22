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Расширен список запрещённых к вывозу из Беларуси товаров

22 марта 2022 16:17
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Новости Беларуси. Запрет на вывоз из Беларуси ряда промышленных товаров не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения, а также на транзит, в том числе между регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Расширен список запрещённых к вывозу из Беларуси товаров-1

Не коснется решение и ряда условий, связанных с ЕАЭС и Союзным государством. Напомним, постановлением Совмина в Беларуси временно запретили экспорт отдельных видов промтоваров. В список добавили еще 254 наименования. В том числе станки, оборудование, вычислительная техника. Ограничения будут действовать в течение полугода для защиты экономических интересов государства.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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