Расширен список запрещённых к вывозу из Беларуси товаров

Новости Беларуси. Запрет на вывоз из Беларуси ряда промышленных товаров не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения, а также на транзит, в том числе между регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не коснется решение и ряда условий, связанных с ЕАЭС и Союзным государством. Напомним, постановлением Совмина в Беларуси временно запретили экспорт отдельных видов промтоваров. В список добавили еще 254 наименования. В том числе станки, оборудование, вычислительная техника. Ограничения будут действовать в течение полугода для защиты экономических интересов государства.