Новости экономики за 22.03.2022

Новости Беларуси. Какие товары временно запретили вывозить из страны? Почему так важен диалог бизнеса и власти в условиях санкций? При каких условиях можно не платить за арендное жилье и какие цены на нефть прогнозируют эксперты?

ЗА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО БУДЕТ НЕ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО ЗА СВОЙ СЧЕТ

За арендное жилье теперь можно будет не платить. Если ремонтировать его за свой счет. Новый указ разрешает исполкомам брать с граждан не деньги, а услуги. Полученные от сдачи построенного арендного жилья средства будут оставаться у организаций и направляться на содержание и развитие материально-технической базы жилфонда, строительство нового арендного жилья и погашение взятых на его строительство кредитов.