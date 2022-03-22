Новости экономики за 22.03.2022

Новости Беларуси. Какие товары временно запретили вывозить из страны? Почему так важен диалог бизнеса и власти в условиях санкций? При каких условиях можно не платить за арендное жилье и какие цены на нефть прогнозируют эксперты?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЗА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО БУДЕТ НЕ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО ЗА СВОЙ СЧЕТ
За арендное жилье теперь можно будет не платить. Если ремонтировать его за свой счет. Новый указ разрешает исполкомам брать с граждан не деньги, а услуги. Полученные от сдачи построенного арендного жилья средства будут оставаться у организаций и направляться на содержание и развитие материально-технической базы жилфонда, строительство нового арендного жилья и погашение взятых на его строительство кредитов.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МОГУТ ПОДСКОЧИТЬ ДО 300 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ
Цены на нефть продолжают повышаться на волне разговоров о том, что ЕС может отказаться от поставок из России. Утром 22 марта майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже прибавили более 3 % и торгуются выше 119 долларов за баррель. Мировые цены на нефть могут подскочить до 300 долларов за баррель. Такое развитие событий допустил вице-премьер России Александр Новак при отказе Запада от российской нефти. При этом он не исключил, что стоимость за баррель может достигнуть и 500 долларов.
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