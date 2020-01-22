Мамайко о создании депозитной системы обращения тары в Беларуси: фирмы из Германии и Норвегии высказали заинтересованность

Создание депозитно-залоговой системы обращения тары в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Указ прэзыдэнцкі падпісаны аб побытавых адкідах, аб смецці. Для таго, каб краіна была чыстай, і таму Беларусь, скажам так, дэманструе імкненне выкарыстоўваць самыя высокія экалагічныя стандарты. І ў гэтым указе прапісана неабходнасць перахода, так умоўна скажам, ад пластыка на шкло. Разам з тым, як заўсёды, з’яўляецца маса крытычных выказванняў, у тым ліку такога кшталта, што гэта дадатковую вартасць істотна павялічыць прадукта і ўсё астатняе. Як мы мусім рухацца, каб гэта, сапраўды, была выгодна ва ўсіх планах для нашай краіны?
Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Пытанне аб другасных адкідах – яно не сёння ўзнікла. Яшчэ ў мінулым годзе Прэзідэнт краіны звяртаў на гэта ўвагу. І як мы ўсе ведаем, тут дзе асноўныя мэты – па-першае, гэта мэта экалагічная, а па-другое, гэта мэта эканамічная. І як гэта не гучыць, яны супадаюць у якімсьці накірунку.
Таму, у чым справа? Па-першае, гэта звярнуць тварам нашага спажыўца да пытання ўжывання другаснай тары – шкло і гэтак далей, якое экалагічна чыстае. А па-другое – як збіраць тое, што патрэбна глубокай перапрацоўкі – пластык і гэтак далей. І вось экалагічнае пытанне, сапраўды, існуе ва ўсім свеце – і ў Еўропе, і гэтак далей. І зараз у чымсьці яно ўжо дасягнула крытычнага ўзроўню. Зараз Інтэрнет дазваляе запытаць любое пытанне, і мы ведаем, што пластык амаль не раствараецца.
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
Сотні гадоў пройдуць.
Иван Мамайко:
Не кажучы пра тое, што знаходзіцца унутры гэтага пластыка, пападае і да чалавека. І як, і што – пакуль адказаць цяжка. Я лічу, што найлепшае вырашэнне пытання – гэта пытанне матэрыяльнае. Справа ў тым, што у нас таксама 16-ы указ мае пад сабой разуменне, што будзе складзена дэпазітная сістэма. І аб гэтай дэпазітнай сістэме доўгі час мяркавалі. Нават каштарыс вылічылі – палічылы, што дзесьці 100 млн. еўра нам патрэбна для таго, каб зрабіць першыя крокі. Нават дзве фірмы, я ведаю, ёсць. Адна з Нямеччыны, другая – з Нарвегіі, якая выказала зацікаўленасць, каб прыняць удзел у Беларусі ў гэтай праграме. Справа канцэптуальная. Я лічу так, што вось закладванне грошай і магчымасць здаць гэтую – мы ж памятаем савецкія часы – некаторыя рабілі бізнес на гэтых шкляных бутэльках, так? І канешне, па-першае, збор, а па-другое – як чалавек ад гэтага будзе атрымоўваць нейкую выгаду дзеля сябе. Канешне, гэта трэба распрацоўваць надалей, але ж людзі павінны ведаць, вось я кажу тое, што ёсць: гэта экалогія і гэта эканоміка. У мяне ў акрузе, я сустракаўся ў студзені, ужо адкрыліся хлопцы, якія займаюцца чым – яны перарабляюць у гранулы гэты пласцік. Але чамусьці вязуць яго ў Расію для дальнейшай перапрацоўкі.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» обсуждали:
– что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли
– как увеличить зарплаты молодых сотрудников
– как и с кем белорусы будут работать над созданием нового спутника
– какими должны быть льготы для компаний, вкладывающих в науку
– как белорусские учёные создают биоразлагаемые полимеры из крахмала и соломы
– как пакеты из конопли могли бы повлиять на экологию
Смотрите 22 января в 20.30 на СТВ.