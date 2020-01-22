Мамайко о создании депозитной системы обращения тары в Беларуси: фирмы из Германии и Норвегии высказали заинтересованность

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Указ прэзыдэнцкі падпісаны аб побытавых адкідах, аб смецці. Для таго, каб краіна была чыстай, і таму Беларусь, скажам так, дэманструе імкненне выкарыстоўваць самыя высокія экалагічныя стандарты. І ў гэтым указе прапісана неабходнасць перахода, так умоўна скажам, ад пластыка на шкло. Разам з тым, як заўсёды, з’яўляецца маса крытычных выказванняў, у тым ліку такога кшталта, што гэта дадатковую вартасць істотна павялічыць прадукта і ўсё астатняе. Як мы мусім рухацца, каб гэта, сапраўды, была выгодна ва ўсіх планах для нашай краіны?

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:

Сотні гадоў пройдуць.

Иван Мамайко:

Не кажучы пра тое, што знаходзіцца унутры гэтага пластыка, пападае і да чалавека. І як, і што – пакуль адказаць цяжка. Я лічу, што найлепшае вырашэнне пытання – гэта пытанне матэрыяльнае. Справа ў тым, што у нас таксама 16-ы указ мае пад сабой разуменне, што будзе складзена дэпазітная сістэма. І аб гэтай дэпазітнай сістэме доўгі час мяркавалі. Нават каштарыс вылічылі – палічылы, што дзесьці 100 млн. еўра нам патрэбна для таго, каб зрабіць першыя крокі. Нават дзве фірмы, я ведаю, ёсць. Адна з Нямеччыны, другая – з Нарвегіі, якая выказала зацікаўленасць, каб прыняць удзел у Беларусі ў гэтай праграме. Справа канцэптуальная. Я лічу так, што вось закладванне грошай і магчымасць здаць гэтую – мы ж памятаем савецкія часы – некаторыя рабілі бізнес на гэтых шкляных бутэльках, так? І канешне, па-першае, збор, а па-другое – як чалавек ад гэтага будзе атрымоўваць нейкую выгаду дзеля сябе. Канешне, гэта трэба распрацоўваць надалей, але ж людзі павінны ведаць, вось я кажу тое, што ёсць: гэта экалогія і гэта эканоміка. У мяне ў акрузе, я сустракаўся ў студзені, ужо адкрыліся хлопцы, якія займаюцца чым – яны перарабляюць у гранулы гэты пласцік. Але чамусьці вязуць яго ў Расію для дальнейшай перапрацоўкі.

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» обсуждали:

– что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли

– как увеличить зарплаты молодых сотрудников

– как и с кем белорусы будут работать над созданием нового спутника

– какими должны быть льготы для компаний, вкладывающих в науку

– как белорусские учёные создают биоразлагаемые полимеры из крахмала и соломы

– как пакеты из конопли могли бы повлиять на экологию

Смотрите 22 января в 20.30 на СТВ.