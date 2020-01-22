Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый

Новости Беларуси. Эскиз нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли будет готов в 2020 году, а запустят его не раньше 2024. Об этом стало известно 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение нового аппарата 35 сантиметров (для сравнения, у нынешнего 2 метра, он работает на орбите с 2012-го). Такой информацией поделился глава Академии наук Беларуси на заседании Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, который впервые проходит в Минске.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Предполагается в конце 2024 – начале 2025-го. Предполагается. Все будет зависеть от того, как будет работать действующий спутник. Нет необходимости здесь торопиться, это ведь очень дорого. Дорогая вещь, новый спутник стоит очень много денег. Поэтому мы продлили специально работоспособность действующего, перепрограммировали с тем, чтобы он работал еще примерно до 2024 года (это равносильно запуску нового). В этом состоит экономия. Мы за это время сэкономим средства на создание нового.