В Минской области за 2020 год построят 1 млн кв.м. жилья

Новости Беларуси. Новые метры. В 2020 году в области планируют построить миллион квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые метры. В 2020 году в области планируют построить миллион квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В лидерах – Смолевичский, Молодечненский и Борисовский районы. Но, как и в прошлом году, самым богатым на новоселье стало Пристоличье.
Екатерина Михаленя, главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома:
За 2019 год в Минском районе введено в эксплуатацию 611 тысяч кв. метров жилья. Из них 50 домов многоквартирных, которые составляют 291 тысячу метров квадратных и 1350 жилых домов индивидуального строительства. В общей сложности 320 тысяч квадратных метров.
Первые в очереди на новые квартиры – многодетные семьи. В поселке Боровляны, например, таких более 250, они получат возможность построиться уже в 2020 году. Здесь же также планируется возвести дом для сотрудников РНПЦ имени Александрова и областной клинической больницы.