В Минской области за 2020 год построят 1 млн кв.м. жилья

Новости Беларуси. Новые метры. В 2020 году в области планируют построить миллион квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?

В лидерах – Смолевичский, Молодечненский и Борисовский районы. Но, как и в прошлом году, самым богатым на новоселье стало Пристоличье.

Екатерина Михаленя, главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома:

За 2019 год в Минском районе введено в эксплуатацию 611 тысяч кв. метров жилья. Из них 50 домов многоквартирных, которые составляют 291 тысячу метров квадратных и 1350 жилых домов индивидуального строительства. В общей сложности 320 тысяч квадратных метров.



