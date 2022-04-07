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Содействие малому и среднему бизнесу. Какую задачу Роман Головченко поставил перед Минфином?

07 апреля 2022 16:41
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Новости Беларуси. Индексация доходов, пенсий и пособий, содействие малому и среднему бизнесу – такую задачу перед Министерством финансов поставил Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содействие малому и среднему бизнесу. Какую задачу Роман Головченко поставил перед Минфином?-1

Он принял участие в расширенной коллегии Минфина. Накануне глава правительства подписал план поддержки экономики. Главная задача программы – минимизация эффекта от санкций и разорванных логистических цепочек. При этом в Министерстве финансов не планируют пересматривать дефицит бюджета. Как отметил глава ведомства Юрий Селиверстов, главный финансовый документ страны на ближайший год нужно сверстать так, чтобы сохранить баланс.

Содействие малому и среднему бизнесу. Какую задачу Роман Головченко поставил перед Минфином?-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Прошлый год ознаменовался тем, что начало года было непростым. Был принят ряд решений по поддержке предприятий, по выделению дополнительных ресурсов. Поэтому надо посмотреть, как это сработало, каковы итоги и как выполнялись те задания, которые доводило правительство, всеми регионами. Сейчас надо посмотреть, как мы перебалансируем те цели и задачи, которые были в начале года, сверим их актуальность и поставим новые задачи.

Содействие малому и среднему бизнесу. Какую задачу Роман Головченко поставил перед Минфином?-7

К слову, бюджетная политика ведомства направлена на исполнение социальных обязательств. В частности, увеличены пенсии, а в дальнейшем планируется рост заработной платы с учетом инфляции и доходов бюджета.

# Экономика # Экономика # Роман Головченко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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