Содействие малому и среднему бизнесу. Какую задачу Роман Головченко поставил перед Минфином?

Он принял участие в расширенной коллегии Минфина. Накануне глава правительства подписал план поддержки экономики. Главная задача программы – минимизация эффекта от санкций и разорванных логистических цепочек. При этом в Министерстве финансов не планируют пересматривать дефицит бюджета. Как отметил глава ведомства Юрий Селиверстов, главный финансовый документ страны на ближайший год нужно сверстать так, чтобы сохранить баланс.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Прошлый год ознаменовался тем, что начало года было непростым. Был принят ряд решений по поддержке предприятий, по выделению дополнительных ресурсов. Поэтому надо посмотреть, как это сработало, каковы итоги и как выполнялись те задания, которые доводило правительство, всеми регионами. Сейчас надо посмотреть, как мы перебалансируем те цели и задачи, которые были в начале года, сверим их актуальность и поставим новые задачи.