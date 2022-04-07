«Нет худа без добра». Беларусь и Чечня наладят отношения в сфере промышленности

Совместные проекты в сфере промышленности в ближайшем будущем могут связать Беларусь и Чеченскую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные проекты в сфере промышленности в ближайшем будущем могут связать Беларусь и Чеченскую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 апреля делегация из Грозного знакомится с возможностями белорусских предприятий. Встречи уже проведены с руководителями ряда компаний. Гости, в частности, побывали на «Амкодоре» и Минском тракторном заводе.
Адам Хакимов, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики:
Не только в постсоветском пространстве, а можно сказать во всем мире продукцию промышленности белорусских компаний все знают. Российский рынок очень сильно сейчас освободился: ушли многие европейские, американские компании. Но, как говорится, нет худа без добра. Я считаю, что именно белорусские предприятия сегодня могут по праву и по достоинству занять эту нишу.
Возможные направления сотрудничества в сфере промышленности с делегацией из Чечни обсудит министр промышленности Беларуси. Переговоры уже начались.