«Нет худа без добра». Беларусь и Чечня наладят отношения в сфере промышленности

Адам Хакимов, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики:

Не только в постсоветском пространстве, а можно сказать во всем мире продукцию промышленности белорусских компаний все знают. Российский рынок очень сильно сейчас освободился: ушли многие европейские, американские компании. Но, как говорится, нет худа без добра. Я считаю, что именно белорусские предприятия сегодня могут по праву и по достоинству занять эту нишу.