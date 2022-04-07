Новости экономики за 07.04.2022

Новости Беларуси. Востребована ли на рынке Союзного государства белорусская сельхозтехника? Почему отечественным предприятиям станет проще участвовать в закупках для российского госзаказа? Выпуском какой инновационной продукции займется новый резидент парка «Великий камень»? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОССИЙСКИЙ МИНФИН ПРЕДОСТАВИТ БАНКАМ БЕЛАРУСИ ПРАВО ВЫДАВАТЬ ГАРАНТИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ В ГОСЗАКУПКАХ Пять белорусских банков впервые будут зарегистрированы в Единой информационной системе госзаказа Российской Федерации и смогут выдавать финансовые гарантии участникам тендеров. Таким образом, белорусским предприятиям станет проще участвовать в закупках для российского госзаказа. Аналогичные условия разрабатываются для всех стран ЕАЭС – до сих пор евразийские поставщики жаловались на искусственные барьеры из-за невозможности получить гарантии в национальных банках. Теперь снятие барьеров нужно России, чтобы сгладить санкционные риски и стимулировать поставки иностранной продукции через страны союза.

РЫНОК СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ОТКРЫТ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ Рынок Союзного государства открыт для белорусской техники. Она на равных условиях с российской реализуется потребителям при финансовой поддержке лизинговых компаний. Минский тракторный завод за два года в 10 раз увеличил поставки техники в регионы Российской Федерации. За 20 лет российским аграриям поставлено свыше 3 000 единиц техники МТЗ, занимающего второе место в рейтинге поставщиков. Современная техника оснащена высокоэффективным двигателем, собранным в России. Совместное предприятие по производству минских тракторов в Елабуге – еще один пример промышленной кооперации. Крупнейший в мире смотр достижений в сфере обработки металла и станкостроения проходит в Минске. Читайте здесь.

ЗАКУПКИ ЦЕМЕНТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ПЛОЩАДКУ БУТБ До конца года закупки цемента на внутреннем рынке могут быть полностью переведены на площадку Белорусской универсальной товарной биржи. Это позволит в первую очередь соблюсти баланс интересов продавцов и покупателей цемента, предоставив им стопроцентно рыночный инструмент формирования цены. Причем это касается как цемента, производимого в Беларуси, так и импортной продукции. Разумеется, речи об обязательной покупке цемента исключительно на биржевых торгах пока не идет. Рынок к этому еще не готов. Поэтому предусмотрен переходный период с апреля по сентябрь.