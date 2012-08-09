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Лукашенко проккменировал возможное объединения в холдинг «Гомсельмаша» и «Ростсельмаша»

09 августа 2012 19:49
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9 августа Александр Лукашенко совершил рабочу поездку по Островецкому району Гродненской области. Журналисты затронули тему возможного объединения в холдинг двух промышленных гигантов: белорусского «Гомсельмаша» и российского «Ростсельмаша». Не пиар ли это?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Если пиар, то хороший. Согласитесь.
Если они нам продадут завод, который остановлен, мы с Дмитрием Анатольевичем Медведевым обсуждали этот вопрос, мы с удовольствием его заберем, сделаем холдинг, производственное объединение, будем выпускать кормоуборочное, свеклоуборочное, льноуборочное, комбайны по уборке зерновых, заготовки силоса, грабли и прочее.
Да нас не «Ростсельмаш» интересует. Нас интересует огромный рынок. Но если мы станем еще и российским предприятием, то у нас не будет проблем в работе на этом рынке. Вот поэтому если пиар, то хороший.

# Экономика # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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