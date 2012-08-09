Лукашенко: Самое главное, что Россия, если она вступает в ВТО, брала обязательство поддержать нас и Казахстан

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко совершил рабочу поездку по Островецкому району Гродненской области и прокомментировал вопрос вступления России в ВТО и перспектив в этом для Беларуси. Некоторые эксперты прогнозируют, что товары сделанные в странах ВТО вытеснят белорусскую продукцию с российских прилавков. Справятся ли наши предприятия с конкуренцией?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо будет работать еще более качественно и с меньшими затратами. Все, больше ничего не надо. Меньше тратить средств на производство, к примеру, мяса, молока, БелАЗов, тракторов и калийных удобрений. А резервы у нас колоссальные. И надо стараться делать это качественно.

Во-вторых, вы говорите, что товары ВТО хлынут на таможенную территорию в Россию. Они давно хлынули. Они давно там все заполонили. И мы с ними там конкурируем. И конкурируем, вы знаете, наверное, уже десяток лет. И эту конкуренцию мы выиграли у них. Учитывая то, что у них себестоимость продукции формируется за счет более дорогих составляющих (у нас и природный газ, и прочее дешевле, рабочая сила, и логистика у нас лучше, у нас все лучше), почему мы не можем конкурировать. Мы сможем. Но чтобы не потерять то, что есть, надо эти составляющие сокращать по себестоимости и улучшить качества, что мы, кстати, и делаем. И строительство этой атомной станции, которая, кстати, электроэнергию даст наполовину дешевле, чем сейчас тепловая, мы тоже будем сокращать эти затраты.

Но вопрос еще в другом. Да, нормы ВТО распространяются, не распространяются – это вопрос. Мы еще посмотрим. У нас еще останется возможность себя защитить. Другое дело – конкурировать, как вы сказали, на рынках России, Казахстана и так далее будет немного сложнее. Но себя мы всегда защитим.

Самое главное, что Россия, если она вступает в ВТО, брала обязательство поддержать нас и Казахстан. Если Казахстан вступит, то поддержать Беларусь. Мы с Россией (и с Путиным, и с Медведевым) этот вопрос обсуждали. И россияне от нас не отпихиваются. И то, что они обещали, мы, конечно, от них будем требовать, чтобы они нас защитили в данном случае и поддержали.

И потом. Ведь Россия выторговала, наверное, лучшие преференции на этот период для себя. И по сельскому хозяйству, и по промышленности, машиностроению и прочее. Это и наши преференции. И рано или поздно, если мы хотим иметь от ВТО что-то, мы, туда вступив, все равно вынуждены будем с ними конкурировать. То есть это нашу страну, экономику, данный этап подготовят к вступлению Беларуси в ВТО. Поэтому не надо демонизировать это ВТО. Все равно мы будем конкурировать и конкурируем. Если у них нет методов разумной конкуренции, придушить нашу экономику, они знаете как делают. Санкции вводят и прочее. Нам никогда не было легко, нам сегодня нелегко и завтра будет нелегко. Поэтому надо шевелить мозгами, напрягаться и видеть свою судьбу, рисовать ее в хороших красках.