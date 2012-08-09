Лукашенко: Корова – это «святое» животное... мы должны построить ему «памятник»

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко посетил Островецкий район. Когда закончат уборку и какие виды на урожай поинтересовался глава государства у губернатора Гродненской области. Урожайность в регионе – в среднем 40 центнеров с гектара.

Несмотря на то, что основные силы в сельском хозяйстве брошены на зерноуборочную, сверхважный для страны проект по реконструкции молочно-товарных ферм не должен уходить на второй план. Об этом говорил президент на этой неделе во время селекторного совещания. Ведь время, когда животные с пастбищ вернуться под крышу, вот-вот настает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы фермы преобразовываем в комплексы. И у вас есть право выбирать: малый, средний, большой. Больше никакого права у вас нет. Выбирайте любой и стройте. По технологиям. Один или два коровника для содержания коров, доильный цех, один или два блока, телятник, сухостой, родильное отделение – все по технологиям. Вот чего я от вас хочу. Корова – это «святое» животное. Если говорить об эмоциях, то мы должны построить этому животному «памятник». Вот такой – комплекс. А если серьёзно, корова не может содержаться в плохих условиях, потому что она приносит основное питание для народа – мясо и молоко.

Поинтересовался глава государства положением дел в Островецком районе. Пять крупных хозяйств и 9 сельисполкомов. Аппарат чиновников стоит сокращать.

Александр Лукашенко:

Давайте мы создадим здесь пять сельских Советов, уплотнимся, где-то что-то сократим, а где-то по одной единице добавим людей. Но это будет Совет.

Они оказывают услуги народу, организовывают народ. Функции определены. Под эти функции на пять хозяйств надо оставить количество людей, и это будет крепкий сельский совет. Может, когда-то, даже при нашей жизни у нас хватит возможностей и сложится ситуация, что мы часть полномочий и функций своих передадим Советам. С районов, с областей. Есть же такие функции, которые должны быть приближены прямо к народу.

Со строительством АЭС в районе многое изменится и в ведении хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По пути теплопровода намерены построить теплицы и создать пруды для разведения рыбы. Выгода от такого соседства очевидна.

Адам Ковалько, председатель Островецкого районного исполнительного комитета:

Мы хотим построить и уже проработали тепличные хозяйства, потому что будет очень дешевая тепловая энергия по производству овощей. И готовы даже голландцы. Но мы работаем еще со своими учеными.

Александр Лукашенко:

Вот это ты должен сейчас спланировать. И вот тут, Озерец и мы будем тебе в этом помогать. Чтобы, возведя станцию, мы вторичные ресурсы, если так можно назвать, забрали и произвели другую сельскохозяйственную продукцию.

Зашла речь и о проблеме кадров в районе. Ведь соседство с промышленным гигантом – всегда риск потерять работников аграрного сектора. Александр Лукашенко высказал свою позицию о местных «перебежчиках» из сельского хозяйства в атомную отрасль.

Александр Лукашенко:

Вы должны вместе решать этот вопрос. Идут или не идут. Искусственно держать нельзя, но и бежать никто не должен, ибо мы оголим вокруг всю территорию. Поэтому вот этот гигант не должен у вас высосать людей с села. Не пойдут – хорошо, а если пойдут – вместе собирайтесь и определяйтесь.

От сельхозмашин до демографической ситуации. Практически час президент общался с руководителями области и района на актуальные темы экономического и социального развития региона.