Мясникович: Выросли реальные доходы населения

Новости Беларуси. Итоги первого полугодия свидетельствуют об оздоровлении экономики. В Правительстве рассматривают итоги социально-экономического развития Беларуси за прошедшие шесть месяцев и задачи на 2013, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечены экономический рост, исполнение бюджета, наращивание золотовалютных резервов, стабильность на валютном и потребительском рынках. В рост пошел и самый важный показатель – реальные доходы населения.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Итоги первого полугодия текущего года свидетельствуют об оздоровлении экономики. Достигнуто это благодаря рациональному макроэкономическому регулированию, ответственному отношению к своему делу кадров на всех уровнях управления. Обеспечен экономический рост, исполнение плановых бюджетных назначений, стабильность на валютном и потребительском рынках. Выросли реальные доходы населения.

Господдержка жилищного строительства в Беларуси в будущем году вырастет в 1,5 раза. Увеличат финансирование и аграрного сектора.

Михаил Мясникович:

В 2013 году государство вложит в сельское хозяйство более Br32,3 трлн., или $3,6 млрд. Направляя средства в развитие агропромышленного комплекса, государство ждет от него отдачи. Она есть. В нынешнем году планируется экспортировать этой продукции на $3,1 млрд.

Более активно государство намерено поддерживать промышленность. В планах – увеличить экспорт товаров и услуг на 15%. До конца месяца Правительство представит Президенту проекты бюджета, прогноза социально-экономического развития и основных направлений денежно-кредитной политики страны на 2013 год. Бюджет планируется к рассмотрению в парламенте нынешним составом.

Михаил Мясникович:

Рост валового внутреннего продукта – 108,5%. Темп роста экспорта товаров и услуг – 115,2 %. Нам предстоит обеспечить положительное сальдо внешней торговли как минимум в полмиллиарда долларов. Расходы на содержание силовых структур составят 8,8% консолидированного бюджета страны. 13,6% и 17,6% из бюджетов всех уровней составят расходы на здравоохранение и образование. Рост в 1,28 раза и в 1,24 раза соответственно.