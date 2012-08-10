Лукашенко предложил Китаю создать производство железобетона на базе «Белорусского цементного завода»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 10 августа участие в символическом запуске новой технологической линии на «Белорусском цементном заводе». Таким образом, дан старт новому современному производству, которое налажено с привлечением китайских кредитов и по китайскому проекту. В целом строительство обошлось почти в 430 миллионов долларов. Деньги окупятся в ближайшие годы.

Владимир Киселев, генеральный директор Белорусского цементного завода:

Будем производить 3 млн тонн. Себестоимость цемента на новой линии будет на 15-20% дешевле за счёт того, что будет использоваться меньше электроэнергии, газа, угля. Естественно, возрастет производительность труда.

Это поможет решить проблему дефицита цемента на внутреннем рынке, значительно увеличить его экспорт, а также откроет новые перспективы для развития предприятия. Здесь появится и более 200 новых рабочих мест.

С новой линии завода уже отгружены первые вагоны цемента. Продукт, по мнению специалистов, высокого качества. На свободных площадях намерены создать производство железобетонных конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В продукции заинтересованы те же китайские партнеры. Посол Китайской Народной Республики высказал надежду, что проект может стать очередным удачным совместным делом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы готовы сюда прийти, а если ситуация такая и вам действительно в Европе нужен железобетон, тогда почему не строить. Железнодорожное сообщение есть, площадка есть. Милости просим. К Китаю у нас особое отношение.

Я на вас рассчитываю, что вы немного подтолкнете процесс и нам скажете: да или нет. Нам это очень важно. Если «да», тогда быстро, по-китайски, как вы это делаете, начнем здесь строить. Если «нет», тогда мы будем сами думать, что здесь производить.

В этом году в стране произведут почти 6 миллионов тонн цемента, а в 2013-ом намерены выйти на 10 миллионов тонн в год. Это с учетом ввода третьего завода в Кричеве. Его сдадут весной следующего года. Увеличение производственных мощностей цементных заводов позволило насытить когда-то дефицитным продуктом всю строительную отрасль страны. К слову, первые партии цемента из Костюковичей пойдут на строительство Белорусской АЭС.

Особым спросом белорусский продукт пользуется за рубежом. Это не только ближние страны, но и Ангола, а также зона Персидского залива.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Наши блоки хорошо забирают в Россию. Они высокого качества и удовлетворяют все требования по теплотехнике. Производство сухих строительных смесей увеличилось в 1,5 раза, по шиферу также увеличиваем в 1,5 раза. Очень перспективная инновационная продукция – цементно-строительные плиты, которые позволят нам заменить импорт. 200 млн экспорта мы получим только на чистом цементе.

Еще один вопрос - конкурентная цена. Белорусы уже смогли снизить себестоимость цемента за счет снижения энергозатрат. Производство перевели на уголь, в печи идут использованные шины.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Три цементных завода в год, только за счёт изменений технологий энергоэффективности дадут 80 миллионов долларов экономии энергетических ресурсов.