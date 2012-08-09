Лукашенко: Что такое 500 долларов? Это не деньги

Новости Беларуси. 9 августа Александр Лукашенко совершил рабочу поездку по Островецкому району Гродненской области. Экономическая тема получила продолжение в беседе главы государства с журналистами. Беларусь демонстрирует стабильный рост основных показателей ВВП. Внешнеторговое сальдо за полугодие достигло почти 2 миллиардов рублей, и это – лучший показатель за последние 10 лет.

Вместе с тем два последующих года приходятся на пик выплат по внешним заимствованиям. Хватит ли государству ресурсов для повышения средней заработной платы до 500 долларов?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы не было этих долгов, конечно, экономика бы развивалась более высокими темпами. Они и так приемлемы, но были бы более высокие. Понятно, что то, что нам надо возвращать, было высвобождено для экономики. Это понятно всем.

Второе: хватит – не хватит. Абсолютно точно заявляю: если не хватит, зарплату повышать не будем, но то, что мы должны по долгам вернуть, мы вернем. Но, вы видите, я требую зарплату, зарплату, зарплату. Прежде всего, производительность труда, то есть заработать деньги. А потом эти заработанные деньги прежде всего отдать в зарплату. Я вижу, что это сделать можно. И требования же ведь небольшие. Что такое 500 долларов? Это не деньги. Поэтому страха в этом нет. Но если бы не хватало для обеспечения и обслуживания наших заимствований, мы бы зарплату не платили, но заимствования вернули. Почему? Потому что если мы здесь хоть на одну ступень свой рейтинг понизим, сами для себя и для других, нам никто никогда не одолжит деньги и кредитов не дадут.

Третье. Для того чтобы пару миллиардов этих долгов выплатить – проблем никаких нет. Эти деньги уже есть сегодня без использования золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы – святое. Национальному банку доведено задание по их росту. Он с опережением здесь идет. Не с большим, но идет по накоплению ЗВР, а Правительству доведено задание: заработать деньги на развитие страны, на зарплату людям и вернуть эти небольшие долги с процентами.

В ближайшее время будем вести с одним из банков переговоры о том, чтобы досрочно отдать им деньги. Поэтому не вы, ни страна, ни люди не должны переживать за то, что нам энную сумму денежных средств придется возвращать. Это для страны, которая развивается, небольшие деньги. Если бы мы ничего не делали, это была бы проблема.

Ну, и потом, давайте так откровенно. Если мы будем видеть, что мы не успеем нашим россиянам вернуть сегодня 1 млрд долларов, я уж как-нибудь договорюсь с президентом России, чтобы он отсрочил на годы этот возврат. Поэтому не переживайте.