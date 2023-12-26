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«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан

26 декабря 2023 13:57
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Александр Лукашенко участвует в неформальном саммите глав государств СНГ в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективные направления развития интеграции. Общение позволяет лидерам стран в доверительной беседе обменяться мнениями по самым актуальным вопросам. Так, Александр Лукашенко провел сразу несколько двусторонних встреч.

«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан-1

Начал рабочий день глава государства с переговоров со своим азербайджанским коллегой. Как известно, несколько дней назад Президент Беларуси говорил с Ильхамом Алиевым по телефону. Тогда белорусский лидер тепло поздравил Президента Азербайджана с днем рождения. И вот сегодня – личная встреча. Александр Лукашенко получил приглашение посетить Азербайджан. Главы государств обсудили ряд важных моментов.

«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что встречаемся хоть на чужой земле, хотя какая чужая это наша земля, колыбель революции. Поэтому приятно встретиться, переговорить.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Мы в Дубае недавно нашли время пообщаться.

Александр Лукашенко:
По телефону недавно разговаривали.

«Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан-7

Ильхам Алиев:
У нас контакт регулярный. Мы, конечно, ждем вас в Азербайджане.

Александр Лукашенко:
Вот я и хотел обсудить тему предстоящей встречи, визит в Азербайджан – мы с удовольствием собираемся туда приехать.

Ильхам Алиев:
Время прошло достаточно, правда, ковид вмешался во все наши контакты. Сейчас уже, когда все позади...

Александр Лукашенко:
И не только ковид. Слава богу, все позади.

Двусторонняя встреча с Алиевым длилась более часа. Обсуждались совместные кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК. Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе. Обсудили и международную повестку – азербайджанский лидер подробным образом проинформировал белорусского коллегу о ситуации на Кавказе.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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