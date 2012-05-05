В Беларуси впервые в истории будут производить свое подсолнечное масло

Подсолнечник в Беларуси – не что иное, как своевременная реакция аграриев на изменение климата. Еще несколько лет назад эта теплолюбивая культура в наших условиях была не рентабельна. Но климат юга страны приблизился к условиям Украины.

Виктор Пархоменко, главный агроном ОАО «Птицефабрика «Рассвет»:

Там, где отлажена технология кукурузы (она уже для нас стала традиционной культурой), то подсолнечник, я думаю, ни для агрономов, ни для других хозяйств не составит большого труда. И каких-то дополнительных капиталовложений, затрат, я думаю, нет.

Дополнительных затрат на возделывания подсолнечника не понадобилось. А вот прибыль от него, считают специалисты, может оказаться очень существенной. Семена солнечной культуры содержат до 57% масла. Это значит, уже нынешней осенью на полках магазинов может появиться новый стопроцентно белорусский продукт. Прогноз на урожай – 10 тысяч тонн отечественного масла. И это импортозамещение не потребует дополнительных вложений. Давить масло из семян подсолнечника будут на заводах, построенных для переработки рапса.

Николай Мисоченко, начальник цеха переработки маслосемян агрокомбината «Южный»:

Мы произвели пробную партию семечки. Результат очень хороший, масличность – 7,5%.

Делаем ставку на белорусскую семечку. И чтобы она поступила к нам в производство.

Экономика такова, что возделывание подсолничника с лихвой окупится продажей растительного масла. Но и это не все. Главный козырь аграриев – не сами семена подсолнечника, а отходы их переработки – жмых и шрот. Этот высокобелковый корм, без которого не может быть ни качественного молока, ни высоких привесов, сегодня закупается за рубежом. Теперь же аграрии получат вместо импортного фактически бесплатный белок из отходов производства масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Борищик, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Это белок для крупного рогатого скота. В области стоит задача обеспечить за первый год 80% поголовья крупного рогатого скота отечественным белком. И эта задача просчитывается. Мы делаем все, чтобы ее выполнить.

В этом году масляничная культура займет свыше 25 тысяч гектаров. В эксперимент вовлечены все районы области. А животноводы получат 24 тысячи тонн отечественных белковых кормов.

Потенциально подсолнечник может повторить судьбу кукурузы. Еще 25 лет назад многие аграрии скептически относились к возделыванию царицы полей. Сегодня же на нее делают ставки все животноводы страны.